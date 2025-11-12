Йдеться про ділянку на просп. Чернової Калини, 2а

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради з другої спроби продало право оренди ділянки під будівництво багаторівневого паркінгу на Сихові. Право оренди ділянки за 4,5 млн грн купило ТзОВ «Вел Спец Буд».

Йдеться про ділянку площею майже 0,85 га на просп. Червоної Калини, 2а, де зараз розташована відкрита парковка. Ділянка належить до земель промисловості, транспорту, звʼязку та енергетики. На аукціон її виставили 9 жовтня зі стартовою ціною понад 527 тис. грн з правом оренди на 10 років.

Торги відбулись 11 листопада на сайті «Prozorro. Продажі». В них взяли участь дві компанії – ТзОВ «Вел Спец Буд» і ПП «ЖК Континент». Найдорожчу ціну за лот запропонувало ТзОВ «Вел Спец Буд» – 4,5 млн грн.

Компанію «Вел Спец Буд» створили у 2022 році. Вона займається будівництвом і ремонтом автомобілів. Фірма належить Петру Зубику і Катерині Джичці.

Нагадаємо, право оренди цієї ділянки вже продавали в січні, тоді виграло ТзОВ «Проперті Львів», яке купило лот за 15 млн грн. Однак угоду з компанією так і не підписали. Інша фірма Петра Зубика ПП «Південна алея», що будує ЖК біля ТЦ «Південний», а Катерина Джичка має кілька будівельних компаній та працює експерткою в галузі нерухомості.