За адресою ОСББ зареєстрований триповерховий будинок, який у 2020 році сильно постраждав на пожежі

ОСББ «Кленова-2», пов’язане з депутатом Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» та колишнім селищним головою Брюховичів Володимиром Доманським, звернулося до Львівської міської ради за розробкою детального плану території у районі вул. Кленової, Малинової та Незалежності України в селищі Брюховичі. На сесії 23 жовтня депутати підтримали відповідну ухвалу, однак міський голова Львова Андрій Садовий її ветував.

Як вказано в пояснювальній записці, детальний план охоплює територію площею 2 га та передбачає будівництво кварталів змішаної забудови – садибної та малоповерхової квартирної. Замовником розробки ДПТ є ОСББ «Кленова-2». Про реальні наміри на цю територію буде відомо лише після розроблення та оприлюднення детального плану.

Схема детального плану в районі вул. Кленової, Малинової та Незалежності України в Брюховичах

ОСББ «Кленова-2» створене у червні 2023 року, його засновником вказаний Володимир Ковальчук. За адресою ОСББ у Брюховичах розташований триповерховий житловий будинок, у якому в 2020 році виникла пожежа, яка сильно його пошкодила.

Номером телефону ОСББ «Кленова-2» пов’язане з колишнім селищним головою Брюховичів Володимиром Доманським, а його дружина Катерина Доманська через ТзОВ «Рясне-Сервіс» є власницею однієї з квартир у цьому будинку. Володимир Ковальчук розповідав журналістам NGL.media, що Володимир Доманський планував інвестувати в нове будівництво на місці пошкодженого будинку на вул. Кленовій, 2.

Прикметно, що цей же номер телефону використовує не лише Володимир Доманський, а й ого тесть Василь Уський. Восени 2022 року він зареєструвався приватним підприємцем.

23 жовтня депутати ЛМР підтримали ухвалу про розроблення відповідного ДПТ, однак за кілька днів міський голова Львова Андрій Садовий її ветував. У зауваженнях до ухвали вказано, що розроблення відповідного детального плану вимагає екологічної оцінки впливу на довкілля. Крім цього, відсутні документи, які б пояснювали, на яких підставах Володимир Ковальчук став головою ОСББ.

Додамо, Володимира Доманського підозрюють у вимаганні 25 тис. доларів та 190 тис. грн хабаря від підприємця за перемогу у тендері. Під час затримання він намагався змити гроші в унітаз. Під час перевірки його декларації НАЗК виявило порушень на 3,5 млн грн.