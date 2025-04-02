На верхніх поверхах розмістять магазини та заклади харчування

На Сихові збудують підземний та триповерховий надземний паркінг із нежитловими приміщеннями на верхніх поверхах. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету у середу, 2 квітня.

Йдеться про нове будівництво на просп. Івана Павла ІІ, 35в (колишня вул. Хуторівка) на ділянці площею 0,1391 га. За словами керівника управління архітектури Романа Крушельницького, будівництво паркінгу завершить формування кварталу. Крім паркінгу, на верхніх поверхах планують розмістити ресторани та магазини. Будівля також слугуватиме укриттям.

Візуалізація будівництва

Замовницею будівництва паркінгу є Ольга Антонишин. У 2013 році вона отримувала МУО на будівництво автомийки на вул. Хуторівка, а в 2019 році – на реконструкцію цієї будівлі.