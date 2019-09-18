На Сколівщині рятувальники вивільнили з автомобіля водія, який травмувався внаслідок ДТП

Внаслідок ДТП водій отримав травми різного ступеня важкості

На Львівщині рятувальники вивільнили травмованого водія з понівеченого у ДТП автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 17 вересня, на автодорозі Київ – Чоп у Сколівському районі.

«О 8:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в с. Козьова Сколівського району водій автомобіля Renault не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза деблокували травмованого водія та передали його медикам. Також рятувальники відключили акумуляторну батарею, аби запобігти займанню», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

Унаслідок ДТП водій, 1989 року народження, отримав травми різного ступеня важкості. Потерпілого госпіталізували в Сколівську центральну району лікарню.

Обставини події встановлюють правоохоронці.