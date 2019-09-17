У Самборі два водії з’ясовували стосунки через ДТП за допомогою пістолета

У понеділок, 16 вересня, у Самборі на Львівщині між двома водіями стався конфлікт через незначну ДТП, під час якого один із водіїв кілька разів вистрелив зі зброї, схожої на шумовий (стартовий) пістолет.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, у Самбірський відділ поліції 16 вересня звернувся 27-річний мешканець райцентру, котрий повідомив, що близько 2:00 ночі у місті Самбір у нього виник конфлікт з невідомим чоловіком, котрий при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

На місце події виїжджала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, конфлікт між заявником та 32-річний мешканцем одного з сіл району виник через ДТП – незначне зіткнення їх автомобілів Toyota та BMW. Під час з’ясовування стосунків чоловіки вчинили шарпанину, а старший із них здійснив два постріли у повітря із зброї, схожої на шумовий (стартовий) пістолет.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Предмет, схожий на шумовий пістолет «Екол», поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Обставини події встановлюються.