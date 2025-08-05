Переважна більшість випадків СЗЧ військовослужбовцями відбувається в навчальних центрах

У межах спрощеного механізму повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців. Про це у вівторок, 5 серпня, агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

«Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини», – сказав директор ДБР.

Сухачов нагадав, що правовий механізм спрощеного повернення на службу надає шанс військовим, які вчинили СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Також за рішенням суду вони можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 8 травня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13177 щодо продовження дії спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які вперше здійснили СЗЧ. Військові можуть повернутися до частин за спрощеною процедурою до 30 серпня.

Раніше, у листопаді 2024 року, президент Володимир Зеленський вперше підписав закон №12095, який по суті декриміналізує залишення військової частини.

Державне бюро розслідувань опублікувало алгоритм дій повернення після СЗЧ або дезертирства для військовослужбовців. Деталі – за посиланням.