Боєць самовільно залишив військову частину в січні 2025 року

Сумський районний суд ухвалив вирок щодо військовослужбовця однієї з обласних частин, визнавши його винним у дезертирстві та викраденні військової техніки. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в середу, 9 липня.

За даними слідства, у січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та поїхав додому в Полтавську область.

Військовий самовільно залишив військову частину на викраденому БТРі (Фото ДБР)

Військовий на бронетранспортері подолав кількасот кілометрів дорогами загального користування, після чого залишив БТР на узбіччі біля села і пішов спати до лісосмуги.

Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ затримали дезертира. Викрадений бронетранспортер і зброю повернули до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України). За скоєне йому призначили сім років ув’язнення.