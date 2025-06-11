Анатолій Тараненко (справа) з керівником окупаційної міліції так званої «ДНР» Едуардом Басуріним (зліва)

Чечелівський районний суд Дніпра розпочав розгляд по суті справи Анатолія Тараненка – військового, обвинувачуваного в дезертирстві та поверненого до України в межах обміну полоненими у травні 2025 року. За даними слідства, Тараненко перейшов на бік росіян у 2021 році, йдеться у матеріалі, опублікованому 11 червня hromadske.

Зазначається, що кримінальне провадження проти Анатолія Тараненка порушили 29 січня 2021 року – одразу після того, як він дезертирував та перейшов на бік росіян. Після втечі Тараненко почав з’являтися в сюжетах російських пропагандистів – там він звинувачував ЗСУ в обстрілах Донеччини, а також заявляв, що «не збирається повертатися в Україну». З пропагандистами Тараненко спілкувався до лютого 2021 року, а потім зник з інфопростору.

24 травня 2025 року, під час другого етапу обміну військовополоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000» Тараненко знову з’явився в Україні. Схожого на нього чоловіка помітили з накинутим на себе синьо-жовтим прапором на відео з повернутими військовополоненими. На кадрах він швидко виходить з автобуса та йде в лікарню. З журналістами колишній військовополонений не спілкувався.

У коментарі «Суспільному» заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, що Анатолій Тараненко потрапив у списки обміну, оскільки його туди внесла Росія.

За даними hromadske, у грудні 2024 року Чечелівський райсуд Дніпра відновив втрачені матеріали кримінального провадження щодо Анатолія Тараненка у Волноваському суді. Вже 4 червня 2025 року суд призначив склад суддів для слухання справи звинувачуваного в дезертирстві по суті.

Зазначається, що правоохоронці звинувачують Тараненка за ч. 3 ст. 408 ККУ (дезертирство) та ч. 3 ст. 410 ККУ (привласнення військового майна). За даними тогочасного командира відділення 1 танкової бригади Дмитра Терещенка, в підпорядкуванні якого був Тараненко, підозрюваний забрав з місця дислокації прилади нічного бачення та втік у бік ворога. Хоч у коментарях російським пропагандистам Анатолій Тараненко розповідав, що нібито ще й спалив бойову машину піхоти, його командир повідомив, що дезертир не зміг її знищити, але кілька разів пошкодив.

5 червня Анатолій Тараненко не прибув на засідання суду, через що Чечелінський райсуд відмовився відправляти його під варту. За словами прокурорки Ірини Ленкевич, після обміну військовополоненими Тараненко проходить реабілітацію у військовому шпиталі у Вінниці.