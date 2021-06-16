Активіст Greenpeace приземлився на поле перед матчем між Німеччиною і Францією

Перед стартом матчу Євро-2020 між Німеччиною і Францією на поле приземлився активіст Greenpeace на параплані. Перед приземленням він ледь не врізався у трибуни, зачепивши кількох глядачів. Про це повідомляє The Independent.

Гра відбувалася у німецькому Мюнхені, за присутності 14 500 глядачів. Старт матч був запланований на 22:00 за Києвом. Буквально за кілька хвилин до початку гри, коли на полі розминались гравці, над стадіоном з'явився чоловік на параплані. Він тривалий час кружляв у повітрі, але зачепився за трос із камерою, після чого ледь не врізався у трибуни.

Парапланер пролетів близько до глядачів та головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама. Край параплану всеж зачепив кількох людей, в результаті чого ті отримали травми.

Після приземлення чоловіка на поле, до нього підбігли захисники збірної Німеччини Антоніо Рюдігер та Матс Хуммельс. Вони допомогли йому підвестися на ноги. Разом із ними, до місця події підбігла також і охорона стадіону. Вона взяла його під руки та вивела за межі арени.

Затриманим виявився активіст Greenpeace, на його параплані було гасло Kick out oil («позбудьтесь нафти»). В організації вже прокоментували ситуацію. Вони вибачились перед постраждалими і наголосили, що інцидент був випадковим, а їх активіст мав без проблем приземлитись на поле.

УЄФА назвала акцію перед матчем Німеччина - Франція «необдуманою та небезпечою», і запевннила, що «правоохоронні органи вживуть необхідних заходів».

Матч між збірними Німеччина та Франції розпочався без затримок. У підсумку перемогу з рахунком 1:0 святкували французи.