У суботу та неділю, 14 та 15 серпня, на стадіоні «Юність» у Парку культури пройде відкритий кубок Львова з регбі-7. Про це повідомляє Федерація регбі Львівщини.

Участь у змаганнях візьмуть участь команди з п’яти міст України. До львів’ян приїдуть команди з Києва, Тернополя, Івано-Франківська та Кременця.

Як повідомляє сайт Kamp-sport, у суботу відбудуться турніри серед юнацьких команд у двох вікових групах – U-11 (гравці 2010 і 2011 років народження) та U-13 (гравці 2008 і 2009 років народження). Також 14 серпня розпочнуться й поєдинки серед жіночих і чоловічих команд. А вирішальні матчі дорослих команд представників обох статей зіграють у неділю, 15 серпня. У них й визначать переможців та призерів Lviv Open Cups 2021 з регбі-7.

У суботу та неділю матчі розпочинатимуть о 11:00.