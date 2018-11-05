На Старосамбірщині виявили незаконну рубку дерев

На Старосамбірщині незаконно вирубали дерева

У суботу, 3 листопада, у Старосамбірське відділення поліції надійшло повідомлення про незаконну вирубку. Депутат місцевої районної ради повідомив про те, що у лісовому масиві неподалік с. Дністрик, що у Старосамбірському районі, виявлено незаконну рубку хвойних дерев. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.

«Під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група виявила у кварталах №14, 15 Дністрянського лісництва ДЛГП «Галсільліс» 35 пнів від зрубаних дерев різного діаметру. Переважно це дерева ялиці», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури Львівської області.

Усі фото Василя Курія

«Не дивуйтеся що вказано тільки 35 пнів, поліція просто не змогла більше описати, день закінчився. Там потрібні місяці роботи, щоб зафіксувати всі збитки», – написав активіст, депутат райради Василь Курій на сторінці Моя Старосамбірщина у Facebook.

Саме Василь Курій повідомив про незаконну вирубку у мережі Facebook. За його словами, незаконна вирубка масштабніша: йдеться про чотири квартали та тисячі кубів лісу.

«Старосамбірщина, мальовниче село Дністрик… Було мальовниче. 7, 8, 14, 15 квартали вирізані, тисячі свіжих та давніших пеньків, десятки гектарів пустки та схожі на зону екологічного лиха. Жодних офіційних рубок там не було, молодий ліс. Лісники, лісничі, керівники Галсільлісу, коли довідалися, що в ліс їде екологічна комісія Старосамбірська районна рада, відключили телефони», – повідомив активіст Василь Курій.

За його словами, у чотирьох кварталах вирубано сотні дерев.

«Рахунок точно йде на сотні. Є пеньки різні: нові й давніші. На цій території ми вже виявляли незаконні вирубки. Думаю, що це систематично проводиться останні 4-5 років. Також ми виявили приблизно 10 облаштованих площадок для погрузки лісу», – розповів Василь Курій.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, наразі підраховують суму збитків від незаконної вирубки. У межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, хід досудового розслідування триває та перебуває на контролі керівництва Самбірської місцевої прокуратури. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу).

До слова, максимальний термін покарання, що загрожує за санкцією вказаної статті – три роки позбавлення волі.