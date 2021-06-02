Найбільше балів набрала 65 школа, а друге місце зайняла 77 школа

На будівлях двох львівських шкіл намалюють мурали на патріотичну тематику. Проекти муралів створені школярами. Частину грошей на створення стінописів мають зібрати самі школярі. Окрім того, 50 тис. грн надасть управління освіти ЛМР. Із проектів, які запропонували школярі п’яти шкіл Залізничного району, обрали двох переможців.

«Вітаємо переможців конкурсу шкільних муралів! У нас їх аж двоє! Найбільше балів набрала 65 школа, а друге місце зайняла 77 школа», – повідомили в Інституті міста.

Найбільше балів набрав проект учениці 9-В класу школи №65 Тетяни Буйної

На конкурс свої роботи подали п’ять шкіл Залізничного району: №77, 68, 60 та 65, а також ліцей №15. Голосування за проекти тривало впродовж доби. Переможців визначали за допомогою голосування на сторінці Інституту міста та журі.

Перше місце отримав проект Тетяни Буйної, учениці 9-В класу школи №65. Другий проект, який здобув перемогу, створила 15-річна Анна Діда, учениця 9-А класу школи №77.

За словами Юліани Саврук, переможців обрали за цікаве обґрунтування ідеї малюнка та відповідність тематиці патріотизму. Також важливою умовою було, щоби школа мала стіну, на якій можна буде створити цей мурал.

«Це спільний пілотний проект Простору дизайну та медіа Pixlab, який у грудні запрацює на вул. Городоцькій, 285, та управління освіти ЛМР. Для початку ми залучили п’ять шкіл Залізничного району. Ми провели опитування серед школярів і деякі з них казали, що інколи школи виглядають дуже сіро, що було би добре додати трохи барв. Тому ми вирішили втілити цю ідею з залученням школярів», – розповіла у коментарі ZAXID.NET співзасновниця Простору дизайну та медіа Pixlab Юліана Саврук.

Переможців обрали за цікаве обґрунтування та відповідність тематиці патріотизму

Заплановано, що мурали з'являться на будівлях шкіл вже восени цього року.

«Влітку школярі налагоджуватимуть співпрацю зі своїми фандрейзерами. Створювати їх будуть восени, після того, як проведуть конкурси по збору коштів. Школярі мають придумати, як залучити кошти для реалізації цих проектів. Управління освіти виділяє на реалізацію 50 тис. грн, але ми хочемо, щоби школярі зуміли залучити хоча би невеличку частину коштів на втілення своїх проектів. Адже перед цим ми провели для них навчання по можливих варіантах залучення коштів, тож тепер вони мають можливість застосувати отримані знання», – розповіла Юліана Саврук.

Створювати мурали будуть художники Андрій Буняк та Тарас Довганюк.

За словами Юліани Саврук, надалі проект планують впроваджувати в інших районах міста.

Усі фото Інституту міста