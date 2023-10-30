Восени імунна система слабшає

З приходом осені люди відчувають різке послаблення імунітету, занепад сил, апатію та втому. Відтак, доводиться перебудовуватися і звикати до нових погодних умов і сонячної активності. Як адаптуватися та максимально покращити своє самопочуття восени – розповідаємо далі.

Збалансоване харчування

Одним з ефективних способів зміцнити імунітет є правильне харчування, оскільки воно безпосередньо впливає на здатність організму боротися з хвороботворними мікроорганізмами. Саме тому важливо дотримуватися моделі збалансованого харчування.

Варто зауважити, що для людського організму важливі та потрібні практично всі продукти. Головне – це дотримання балансу білків, жирів і вуглеводів. А саме: 30% білків, 30% жирів, 40% вуглеводів, а також щонайменше 25 грамів клітковини, вітаміни, мінерали й так звані мінорні харчові речовини (флавоноїди, органічні кислоти, фітонциди, алкалоїди тощо).

Більшість поживних речовин можна знайти у звичайних продуктах. Так, варто вживати вуглеводи, у складі яких містяться вітаміни, мінерали, клітковина, антиоксиданти й фітонутрієнти. Це можуть бути свіжі або заморожені овочі, фрукти й злаки. Зокрема коричневий рис, цільнозернові макарони, цільнозерновий хліб, кукурудзяні коржики тощо.

Водночас насичених жирів у раціоні зазвичай досить багато. Наприклад, жир з м'яса, яєць, птиці та молочних продуктів. Але дуже важливо систематично додавати до харчування жирну рибу холодних морів (джерело Омега-3), водорості, а з рослинних олій спробувати лляну або додавати насіння льону в їжу. Крім того, для синтезу статевих гормонів необхідний холестерин.

Окремо варто відзначити споживання білків. Вони є найважливішим будівельним матеріалом для організму. При цьому, вони не накопичуються в тілі й не утворюються з інших харчових речовин. Отже, в раціоні має бути тваринний білок (сир, яйця, консервований тунець, лосось, морепродукти, м'ясо птиці тощо) і рослинний білок (боби, горох, сочевиця, тофу тощо).

Якщо вивчати склад продуктів та вираховувати пропорції здається чимось справді складним, варто звернути увагу на функціональні продукти, що містять всі необхідні елементи, не вимагають багато часу на приготування та до того ж є неймовірно смачними. Наприклад, протеїновий коктейль Формула 1* від Herbalife.

Крім 18 грамів рослинного протеїну, який легко засвоюється, в одній порції коктейлю міститься комплекс з 23 найважливіших вітамінів і мінералів. Фактично, коктейль – це і є збалансований прийом їжі в одній склянці.

Формула 1 від Herbalife

Режим без компромісів

Доведено, що недосип різко знижує опірність імунної системи. Варто лягати спати й вставати в один і той же час, навіть у вихідні дні. Це допомагає вибудувати комфортний режим для того, щоб висипатися кожен день, а не компенсувати нестачу сну тоді, коли вийде. Також важливою умовою збереження гарного самопочуття є фізична активність: прогулянки на свіжому повітрі чи заняття фізкультурою у добре провітрюваному приміщенні.

Мікроелементи та імунітет

Імунітет – складна система і на її функціонування впливає маса факторів. Тому, якщо вона і так працює злагоджено, ще більше підвищити її активність неможливо. Але при дефіциті ряду мікроелементів і вітамінів імунітет слабшає. У першу чергу, це стосується вітамінів D, С, цинку і селену.

Тому варто додати до раціону сучасний засіб для підтримки захисних сил організму Ім’юн бустер* від Herbalife. Всього один прийом на день допоможе забезпечити оптимальне відновлення життєвих сил для протистояння різним міжсезонним захворюванням. Адже складовими компонентами натуральної харчової добавки є:

унікальна добавка EpiCor, яка сприяє посиленню імунітету й оптимізації роботи імунної системи організму;

мінерали Цинку;

мінерали Селену;

вітамін С;

вітамін D;

натуральний сік бузини.

Ім’юн бустер від Herbalife

*Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.