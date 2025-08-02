На Львівщині автомобіль BMW перекинувся в кювет. У ДТП постраждали троє людей. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 серпня після опівночі в с. Корчин Сколівської громади.

«Водій 1991 року народження, керуючи автомобілем БМВ, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся», – розповіли у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

Водія доставили до Стрийської лікарні, а двох його пасажирів віком 6 і 8 років – до дитячої лікарні Св. Миколая у Львові.

До слова, 1 серпня на трасі Київ-Чоп автомобіль Kia перекинувся у кювет і зіткнувся з деревом. Водійка померла в реанімації.