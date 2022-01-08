Вогнем знищено покрівлю на площі 30 м. кв.

У суботу, 8 січня, близько 7:00, у селі Коростів Стрийського району Львівщини загорілася дерев’яна дзвіниця церкви Св. Параскеви Тирнівської. Про це інформує ДСНС України.

Церква належить Українській греко-католицькій церкві, збудована 1858 року є архітектурною пам’яткою національного значення.

О 08.21 пожежу локалізовано та о 08.54 пожежу ліквідовано.

фото ДСНС Львівщини

Рятувальники повідомили, що вогнем знищено покрівлю на площі 30 м кв., перекриття на площі 20 м кв., стіни на площі 24 м кв. та церковну атрибутику на площі 6 м кв. Врятовано будівлю церкви та дзвіницю.

Причина пожежі – встановлюється. Від ДСНС до гасіння залучались 17 осіб та 3 одиниці техніки.