На місці будинку залишилося попелище та купа обгорілого сміття

Удосвіта 5 січня у будинку на Білівських хуторах на Рівненщині, який стояв далеко від інших, спалахнула пожежа. Хтось із чотирьох чоловіків, які спали, прокинувся від диму й зумів викликати рятувальників та «швидку». Карета «швидкої» застрягла у багнюці, тож медики змушені були йти на допомогу три кілометри пішки, а потім цю ж відстань нести обгорілого до автомобіля. Один потерпілий з опіками перебуває у лікарні у критичному стані, ще двоє на пожежі серйозно не постраждали. Хата згоріла вщент, на згарищі виявили повністю згорілий труп невстановленого поки чоловіка.

О 04:30 у середу, 5 січня, рівненські рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному господарстві на Білівських хуторах Рівненського району (близько 20 км від Рівного). Будинок, який горів, стояв у полі окремо від інших, у найближчій хаті, розташованій за 300 метрів, ніхто не живе. Асфальтована дорога — за три кілометри, дістатися багнюкою до місця виклику було складно.

Коли рятувальники прибули, дерев’яний будинок був повністю охоплений вогнем. О 07:10 пожежу локалізували, о 09:45 повністю загасили. Як повідомив ZAXID.NET речник головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник, на згарищі виявили повністю згоріле тіло невідомо чоловіка.

Авто «швидкої» не змогло пройти по бездоріжжю, тож три кілометри від дороги медики змушені були йти пішки. Коли дісталися, на місці працювали рятувальники, троє потерпілих були на дворі.

«Бригада «швидкої» оглянула постраждалого віком близько 60 років, він був у критичному стані. Попередній діагноз: опіки приблизно 50% поверхні тіла І - ІІІ ступенів, коматозний стан... потерпілого помістили на транспортувальний щит та за допомогою рятувальників перенесли до карети «швидкої»», —повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги. Пацієнта госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні.

У 26-річного потерпілого були порізані кисті рук, його також відвезли до лікарні, ще один, 25-річний, від огляду відмовився.

На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області та слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції, з’ясовують причини та обставини пожежі.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що згорілий будинок належав рівнянці, яка дозволила жити у ньому колишньому чоловікові. Після пожежі він перебуває у лікарні у тяжкому стані, розпитати його про обставини події поки не можна. Інші двоє потерпілих повідомили поліцейським, що вони не знають чоловіка, який загинув на пожежі, і що його запросив чоловік, котрий мешкав у будинку. Поліція встановлює особу загиблого.

За словами Дмитра Мельника, попередня причина пожежі — порушення правил експлуатації пічного опалення. «Можливо, вони перетопили грубку, не простежили, поки догорить, і лягли спати, — каже Дмитро Мельник. — Добре, що хтось прокинувся і зміг викликати рятувальників, бо вони усі насправді могли загинути. Хата у полі, поблизу нікого».