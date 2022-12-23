76-річна жінка загинула на місці від отриманих травм

У четвер ввечері, 22 грудня, у селі Нижнє Синьовидне, що у Стрийському районі, сталася смертельна аварія. Внаслідок наїзду вантажівки загинула 76-річна місцева мешканка, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 18:40. За даними поліції, 35-річний мешканець Закарпаття – водій вантажівки MAN, збив 76-річну мешканку Нижнього Синьовидного. Від отриманих внаслідок ДТП травм літня жінка померла на місці аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцеві аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці встановлюють обставини події.