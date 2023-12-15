За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років

На Сумщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою в систематичному ґвалтуванні малолітньої доньки, яка народила від нього дитину. Про це повідомили у прокуратурі та поліції у пятницю, 15 грудня.

Слідством встановлено, що у березні цього року 39-річний чоловік зґвалтував свою доньку, якій на той час було 13 років. З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії.

«Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалось тривалий час приховувати цей факт від оточуючих. 12 грудня дівчинка за місцем свого проживання народила дитину, відтак її матері довелось звернутись за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком. Зараз породілля з немовлям знаходиться у медичному закладі», — йдеться у повідомленні.

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На даний час перевіряється можлива причетність інших осіб до приховування зазначеного злочину.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України («Зґвалтування»). За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 14 грудня підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, він перебуває в слідчому ізоляторі.

За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Слідство триває.