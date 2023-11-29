В Україні сформовано реєстр засуджених за злочини щодо дітей на сексуальному ґрунті, який стане запобіжником від контакту зі злочинцями. Наразі там понад 600 злочинців, повідомили в Офісі Генерального прокурора у середу, 29 листопада.

Як розповіли у відомстві, наразі завершено базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи

Повідомляється, що реєстр – автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.

«Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців», – розповіли в Офісі генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей. Там є дані щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його засудили, дані про кримінальне покарання, фактично відбуте покарання та порушення правил адміністративного нагляду.

«Особа потрапляє до електронної бази на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До неї вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Також вона міститиме дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду», – йдеться в повідомленні.

Доступ до реєстру матимуть визначені законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

«Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому – попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх», – пояснюють в ОГП.

Наразі ювенальні прокурори системно працюють для подальшого наповнення реєстру.