Російський ніж розвідника спеціальний, який на Сумському напрямку затрофеїли військові 225 полку

Військовослужбовці 225 окремого штурмового полку знищили на Сумському напрямку групу росіян та захопили унікальний трофей. Про це українські бійці повідомили у власному телеграм-каналі у понеділок, 30 червня.

Як розповів командир 225-го полку Олег Ширяєв, бійці розвідувальної роти ліквідували розвідгрупу російських окупантів, які намагалися прорватися у напрямку Сум. Українські військові затрофеїли зброю окупантів, серед трофеїв виявили унікальний ніж, розроблений у 1970-х роках на Тульському оборонному заводі.

«На третьому році війни й на 38-му році життя я вперше побачив ніж розвідника. Тут є кусачки, колючо-ріжуча кромка, і система для одноразового пострілу [...] Як людина, яка займалася ножевим боєм, такий ніж зустрічаю вперше», – розповів Олег Ширяєв.

Йдеться про НРС – ніж розвідника спеціальний. Це – засіб нападу і захисту в ближньому бою, який об'єднує якості холодної й вогнепальної зброї. Окрім леза, він має у рукоятці однозарядний пристрій для стрільби, що дозволяє вести безшумну і безполум’яну стрільбу спеціальними патронами на дальність до 25 м. Водночас лезо НРС виготовлене з нержавіючої сталі, воно здатне розпилювати 10-міліметрові сталеві прутки, різати сталевий дріт діаметром до 2,5 мм під напругою до 400 вольт чи телефонний кабель діаметром до 5 мм, вкручувати й відвертати гвинти діаметром понад 6 мм.

«Ми справді довго думали, що ніж, який ще й стріляє, – це радянський міф. Але коли затрофеїли його – переконалися: такий екземпляр існує», – зазначили військові 225 ОШП.

Нагадаємо, 18 червня військові 225-го полку повідомили, що біля села Андріївка Сумської області, яке звільнили ЗСУ, у стрілецькому бою ліквідували російського командира батальйону, 51-річного майора Андрєя Ярцева.