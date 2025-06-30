На Сумщині розвідники 225 полку затрофеїли унікальний російський ніж, що стріляє
За словами військових, раніше вони думали, що ніж який стріляє, – це радянський міф
Військовослужбовці 225 окремого штурмового полку знищили на Сумському напрямку групу росіян та захопили унікальний трофей. Про це українські бійці повідомили у власному телеграм-каналі у понеділок, 30 червня.
Як розповів командир 225-го полку Олег Ширяєв, бійці розвідувальної роти ліквідували розвідгрупу російських окупантів, які намагалися прорватися у напрямку Сум. Українські військові затрофеїли зброю окупантів, серед трофеїв виявили унікальний ніж, розроблений у 1970-х роках на Тульському оборонному заводі.
«На третьому році війни й на 38-му році життя я вперше побачив ніж розвідника. Тут є кусачки, колючо-ріжуча кромка, і система для одноразового пострілу [...] Як людина, яка займалася ножевим боєм, такий ніж зустрічаю вперше», – розповів Олег Ширяєв.
Йдеться про НРС – ніж розвідника спеціальний. Це – засіб нападу і захисту в ближньому бою, який об'єднує якості холодної й вогнепальної зброї. Окрім леза, він має у рукоятці однозарядний пристрій для стрільби, що дозволяє вести безшумну і безполум’яну стрільбу спеціальними патронами на дальність до 25 м. Водночас лезо НРС виготовлене з нержавіючої сталі, воно здатне розпилювати 10-міліметрові сталеві прутки, різати сталевий дріт діаметром до 2,5 мм під напругою до 400 вольт чи телефонний кабель діаметром до 5 мм, вкручувати й відвертати гвинти діаметром понад 6 мм.
«Ми справді довго думали, що ніж, який ще й стріляє, – це радянський міф. Але коли затрофеїли його – переконалися: такий екземпляр існує», – зазначили військові 225 ОШП.
Нагадаємо, 18 червня військові 225-го полку повідомили, що біля села Андріївка Сумської області, яке звільнили ЗСУ, у стрілецькому бою ліквідували російського командира батальйону, 51-річного майора Андрєя Ярцева.