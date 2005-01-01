На свята між Львовом і Києвом курсуватимуть додаткові швидкісні поїзди

На час новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» призначила додаткові швидкісні поїзди № 745/746 Дарниця – Львів – Київ та №755/756 Київ – Львів – Київ, повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Швидкісний поїзд №745 відправиться з Дарниці (Київ) 29 грудня о 13:10 та прибуде до Львова о 19:30 із зупинкою на станції Київ-Пасажирський (13:25-13:35). У зворотному напрямку зі Львова поїзд №746 вирушить о 23:55 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 08:37 30 грудня. Зі Львова до Києва поїзд їхатиме без зупинок.

Швидкісний поїзд №755 відправиться з Києва 8 січня о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43 9 січня із зупинкою на станції Коростень (01:00-01:01). Зі Львова поїзд №756 вирушить 8 січня о 23:00 та прибуде до Києва о 05:16 9 січня. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 02:57-02:58.