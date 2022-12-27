В Івано-Франківській області на годину скоротять комендантський час у період новорічно-різдвяних свят: мешканцям Прикарпаття дозволять перебувати на вулиці до 00:00. Послаблення обмежень діятимуть на території області з 31 грудня по 10 січня.

Про зменшення тривалості комендантського часу на території Прикарпаття повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. За його словами, відповідне рішення прийняли у вівторок, 27 грудня, на засіданні ради оборони Івано-Франківської області.

«У період з 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година буде з 00:00 до 5:00», – зазначив Віталій Ільчишин.

Разом із тим заступник голови Івано-Франківської ОВА уточнив, що з 11 січня 2023 року комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Нагадаємо, під час комендантської години населенню заборонено перебувати на вулиці, в інших громадських місцях та переміщатися транспортом або пішки. Виняток – залученість у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.