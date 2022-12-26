Поліція затримуватиме порушників комендантської години в новорічну ніч

По всій території України в новорічну ніч діятиме комендантська година. Поліцейські затримуватимуть порушників, заявила прес-секретарка голови Національної поліції Мар’яна Рева під час телемарафону.

За її словами, за порушення комендантської години громадян можуть притягнути до відповідальності. Правоохоронці будуть перевіряти документи у людей.

«Незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи», – розповіла вона.

Також вона додала, що піротехнічні засоби та їх реалізація, їх використання практично на всій території України прямо заборонені і поліція також реагуватиме на такі випадки.

Під час комендантської години не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Нагадаємо, що комендантська година в Україні діє щодня переважно з 23:00 до 5:00 (залежить від рівня небезпеки у кожному регіоні).

Під час комендантської години населенню заборонено перебувати на вулиці, в інших громадських місцях та переміщатися транспортом або пішки. Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.