На Волині вирішили скоротити тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься опівночі, 00:00, замість 23:00. Закінчуватиметься вона, як і раніше, о 05:00 ранку. В цей час цивільному населенню без спеціальних перепусток заборонено перебувати на вулицях.

Нововведення набирає чинності з середи, 28 вересня, повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. «Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому», – зазначив голова ОВА.

Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Додамо, що аналогічно тривалість комендантської години напередодні скоротили в Житомирській області.