На території атакованого росіянами готелю у Запоріжжі був дитячий денний табір
Табір працював щодня до 18:00, тоді як обстріл почався близько 19:00
У готелі «Reikartz Запоріжжя», зруйнованому в результаті російського ракетного удару у четвер, 10 серпня, знаходився дитячий табір денного перебування. Він закінчив роботу за годину до обстрілу, повідомило Міністерство оборони України пізно ввечері 10 серпня.
Як розповіли у відомстві, дитячий денний табір призначений для дітей віком від 6 до 13 років
«Їхньою ціллю були діти. Табір працює щодня до 18:00. Удару було завдано о 19:00. Тільки диво часу врятувало сьогодні дітей від російських убивць», — йдеться у повідомленні відомства.
На сайті табору наголошується, що він призначений для «активного відпочинку без смартфонів та планшетів, творчості та нових знайомств у безпечному місці».
Як вважають у відомстві, «лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських убивць».
Також готель часто використовувався співробітниками ООН та інших гуманітарних організацій, які надають допомогу місцевим мешканцям.
Як повідомляв ZAXID.NET раніше, російські окупанти в четвер увечері атакували Запоріжжя ракетами «Іскандер-К» і влучили в готель Reikartz, також пошкоджено дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 16 постраждалих, серед них четверо дітей, і одну загиблу жінку.