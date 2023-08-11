Готель Reikartz, зруйнований російським ракетним ударом 10 серпня

У готелі «Reikartz Запоріжжя», зруйнованому в результаті російського ракетного удару у четвер, 10 серпня, знаходився дитячий табір денного перебування. Він закінчив роботу за годину до обстрілу, повідомило Міністерство оборони України пізно ввечері 10 серпня.

Як розповіли у відомстві, дитячий денний табір призначений для дітей віком від 6 до 13 років

«Їхньою ціллю були діти. Табір працює щодня до 18:00. Удару було завдано о 19:00. Тільки диво часу врятувало сьогодні дітей від російських убивць», — йдеться у повідомленні відомства.

На сайті табору наголошується, що він призначений для «активного відпочинку без смартфонів та планшетів, творчості та нових знайомств у безпечному місці».

Як вважають у відомстві, «лише диво вчасно врятувало дітей сьогодні від російських убивць».

Також готель часто використовувався співробітниками ООН та інших гуманітарних організацій, які надають допомогу місцевим мешканцям.

Як повідомляв ZAXID.NET раніше, російські окупанти в четвер увечері атакували Запоріжжя ракетами «Іскандер-К» і влучили в готель Reikartz, також пошкоджено дві багатоповерхівки. Наразі відомо про 16 постраждалих, серед них четверо дітей, і одну загиблу жінку.