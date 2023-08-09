«Надточною» зброєю росіян зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі міста

Увечері у середу, 9 серпня, росіяни завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя, відомо про щонайменше трьох загиблих. Згодом стало відомо, що медики реанімували людину, яку було зараховано до числа загиблих.

«Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється», – написав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Згодом президент України Володимир Зеленський коментуючи обстріл написав про трьох загиблих.

«Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним», – написав він і оприлюднив відео з місця трагедії.

Президент повідомив, що наразі триває рятувальна операція, а всім постраждалим буде надано необхідну допомогу.

«І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам», – йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зазначив, що російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. «Надточною» зброєю зруйновано храм святих апостолів Петра і Павла ПЦУ та торговельні точки у Шевченківському районі.

«Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки», – написав він.

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетою «Іскандер».

Повітряну тривогу в Запорізькій області 9 серпня оголосили о 19:43. Відбій повітряної тривоги – о 20:23.

Доповнено 21:40. Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що внаслідок російської атаки загинуло 2 особи, поранено – 7. Медики реанімували людину, яку було зараховано до числа загиблих.

«Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції. Рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі. Поліція провела поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих не виявили. Постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці», – написав він.