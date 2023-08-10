Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі

Російські війська у четвер, 10 серпня, обстріляли центр Запоріжжя, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Окупаційні війська влучили в будівлю готелю «Reikartz Запоріжжя», що розташований в центрі міста. Поруч з готелем розташовані центральний пляж, острів Хортиця, виставковий центр «Козак-палац» тощо.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв спочатку повідомив про двох постраждалих. Їх доставили до лікарні у стані легкої тяжкості.

«На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким. Також вже відомо про п’ятьох постраждалих», – йдеться в дописі.

Згодом кількість постраждалих збільшилась до девʼяти. Одна людина загинула.

Будівля готелю «Reikartz Запоріжжя» до російського обстрілу (фото з відкритих джерел)

Свої співчуття постраждалим висловив президент України Володимир Зеленський, який також оприлюднив відео палаючої будівлі.

«Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей. Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє», – написав Зеленський у Facebook.

Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що окупанти вдарили по Запоріжжю двома ракетами. Жертв могло бути більше, якби люди проігнорували повітряну тривогу.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Росія обстріляла житловий квартал Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетою «Іскандер», влучили по території храму святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ).