Останні десятиріччя сад був закритий парканом з невідомих причин

На території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» є Митрополичий сад, якому уже близько 500 років. Останні десятиріччя він був закритий парканом з невідомих причин. Керівництво заповідника планує провести роботи з благоустрою саду та відкрити його для відвідувачів, повідомив на своїй Facebook-сторінці генеральний директор «Київзеленбуду» Олексій Король.

За його словами, долучитись до реставрації дерев та інших зелених насаджень у саду керівництво заповідника запросило КО «Київзеленбуд» спільно з арбористами.

Він зазначив, що Митрополичий сад – унікальний об’єкт не лише в історичному плані. Він отримав таку назву, бо знаходиться на території Верхньої лаври і примикає до будинку митрополита. Із заходу та на півдні він оточений фортечною стіною. Тут ростуть плодові дерева: яблуні, груші, волоські горіхи, вишні, а також є надзвичайно цінна колекція кизилу (якому близько 300 років).

Свого часу тут працювали найкращі ченці-садівники, а фруктами звідси пригощалися перші особи.

«Києво-Печерська лавра – це місце нашої сили. Вона уже тисячу років є центром української ідентичності. Саме тому важливо відроджувати історію та розвивати своє – це обов’язкова умові для деколонізації всього культурного простору України», – наголосив він.