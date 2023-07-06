На стіні в одному з приміщень Києво-Печерської лаври знайшли портрет російського імператора Нікалая та його дружини

Комісія заповідника «Києво-Печерська лавра» провела огляд та опечатування трьох приміщень на території Нижньої лаври, які перебували в користуванні Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, у четвер, 6 липня, комісія зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох приміщень: 70 (Резиденція митрополита Онуфрія), 69, 71. За словами міністра, комісія виявила «повне ігнорування санітарних та протипожежних норм».

Також міністр показав фото одного з приміщень Лаври, яке перебувало в користуванні УПЦ МП.

«Лавра в користуванні УПЦ МП – це портрети російських імператорів, які, напевне, "охороняли" монастир. Все це вже не дивує», – додав Ткаченко.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 липня прихильники УПЦ МП не дали комісії опечатати вивільнені приміщення.

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час представники та прихильники цієї церкви зачиняли приміщення лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Загалом УПЦ МП зобов’язали залишити 79 об’єктів на території Києво-Печерської лаври.