Пожежа виникла в приміщенні, де виготовляли меблі

На території колишнього заводу «Львівсільмаш» у Львові увечері 18 грудня виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив будівлю одного з цехів. Пожежники гасили пожежу чотири години.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини, пожежа виникла близько 22:26 в одноповерховій цегляній будівлі. Пожежа була доволі масштабною, рятувальники гасили її більше чотирьох годин. Свідки повідомляли про сильну задимленість в районі вул. Любінської через пожежу.

О 02:39 пожежу вдалося повністю ліквідувати. У пожежі згоріло приміщення цеху, обладнання та сировина для виготовлення меблів.

Під час пожежі ніхто не постраждав.



Пожежу гасили понад чотири години (усі фото ДСНС)

Нагадаємо, що завод «Львівсільмаш» уже багато років не здійснює діяльність. Він займав територію у межах вул. Городоцької, вул. Народної та вул. Любінської. Зараз частина приміщень заводу використовується іншими підприємствами, а решта занепадає.