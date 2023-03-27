На Тернопільщині 16-річний мотоцикліст важко травмувався після ДТП з Opel Astra. Юнак, який їхав на мотоциклі з однолітком, на швидкості влетів у авто, що їхало зустрічною смугою. Як наслідок, обидвоє юнаків наразі госпіталізовані, а сам мотоцикліст перебуває в реанімаційному відділенні.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась в неділю, 26 березня, у селі Колодіївка Скалатської громади.

«16-річний мешканець Гусятина їхав разом з однолітком на мотоциклі Loncin. Юнак не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Opel Astra», – повідомляють обставини аварії у поліції.

В результаті 16-річного мотоцикліста доправили до реанімації. Його пасажира також госпіталізували. У якому стані наразі перебувають потерпілі, невідомо.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.