Автомобіль Citroen Berlingo в'їхав у відбійник, збив пішохідку та вилетів на поле

Тернопільський суд призначив вісім років тюрми водієві за п'яну ДТП, в якій загинули дві людини. Відомо, що чоловік сів за кермо нетверезим після відпочинку біля водойми, де він вживав алкоголь. Водій не впорався з керуванням і неподалік Кременця збив пішохідку. Після цього авто виїхало на поле і перекинулось, а одна з його пасажирок вилетіла з транспорту. За тиждень вона померла в лікарні. Водій свою провину визнав і розкаявся у вчиненому.

Зазначимо, що аварію чоловік вчинив ввечері 18 червня 2022 року на трасі «Почаїв-Кременець». У селі Великі Млинцівці, що біля Кременця, чоловік на швидкості виїхав на узбіччя, зіткнувся з відбійником і збив 71-річну пішохідку. Після цього автомобіль виїхав на поле і перекинувся, а з переднього сидіння вилетіла одна з пасажирок.

Обидвох потерпілих доправили до Кременецької лікарні. Пішохідка від важких травм померла вже за декілька годин, а пасажирка автомобіля – 30 червня.

Слідчі з'ясували, що водій сів за кермо нетверезим. В нього виявили 1,4 проміле алкоголю, що в сім разів перевищує допустиму для водіїв норму. Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть декількох людей).

На судовому засіданні водій повністю визнав провину, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду. Розповів, що того дня зранку поїхав з друзями відпочивати на ставок, там вживав алкоголь. Момент, коли він збив жінку, чоловік пригадати не зміг, бо, за його словами, тоді знепритомнів.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні п'яної ДТП зі смертельними наслідками та призначив йому вісім років тюрми. Також йому на десять років заборонили сідати за кермо. Окрім цього, чоловік повинен сплатити чоловікові загиблої пішохідки 418 тис. грн моральної компенсації.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в суді. Додамо, що одразу після вчинення ДТП чоловіка заарештували, весь час він перебуває у СІЗО.