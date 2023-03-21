Жінка випала з автобусу, після того, як в нього врізався тягач

Неподалік Теребовлі внаслідок ДТП важко травмувалась пасажирка автобуса «Тернопіль-Івано-Франківськ». Жінка випала з транспорту після того, як ззаду в автобус в'їхав тягач. На момент госпіталізації потерпіла була без свідомості, її доправили в реанімацію.

Аварія сталась зранку в понеділок, 20 березня, між селами Дружба та Микулинці. За попередніми даними, пасажирка автобуса «Тернопіль-Івано-Франківськ» готувалася вийти з транспорту на зупинці. Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач Volvo, який їхав позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.

В результаті ДТП пасажирка випала з автобуса і отримала важкі травми голови. Наразі її без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення.

Поліція встановлює деталі інциденту і просить відгукнутись очевидців. «Слідчі просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних. Залишити інформацію можна, зателефонувавши на лінію “102″ або за номером 098 716 98 40», – закликають правоохоронці.