У містечку Копичинці на Тернопільщині 49-річний чоловік замерз на смерть на подвір'ї сусідів. Його тіло вранці виявили самі сусіди, коли виходили з дому на роботу. На місце викликали медиків, які лише констатували смерть чоловіка.

Надзвичайна ситуація трапилася у вівторок, 21 грудня. Господарі на власному подвір'ї побачили сусіда, який лежав в снігу і не подавав ознак життя. «21 грудня у морг Чортківської міської лікарні доставлено тіло жителя Копичинці Чортківського району, 1972 року народження, смерть якого настала внаслідок переохолодження. Тіло загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства», – йдеться в повідомленні ДСНС Тернопільщини.

Місцеві мешканці, які знайшли свого сусіда мертвим, також викликали на місце трагедії правоохоронців. Поліція оглянула територію, на якій лежав мертвий чоловік. За фактом трагедії зареєстрували справу в ЄРДР за ст. 115 (вбивство) з приміткою нещасний випадок. Також правоохоронці будуть з'ясовувати, за яких обставин чоловік потрапив на чуже подвір'я і коли саме трапилася трагедія.