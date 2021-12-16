За інформацією поліції, сім'я часто зловживала алкоголем

У Кременці на Тернопільщині 80-річна жінка з 53-річним сином померли від переохолодження у своєму будинку. Про те, що з сім'ю могло щось трапитися, запідозрили сусіди, адже кілька днів люди не виходили з хати. Сусіди викликали поліцію, а вже правоохоронці знайшли в будинку два тіла.

Повідомлення від місцевих надійшло до поліцейських 15 грудня. Сусідка сім'ї повідомила, що в будинку, де проживає старенька жінка та її син, і вдень, і вночі увімкнуте світло, хоча ця сім'я була бідна і намагалася економити на комунальних платежах.

Правоохоронці виїхали на виклик. Відкрили двері в будинок і виявили два тіла. «На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши до приміщення, поліцейські виявили два тіла – 80-річної жінки та її 53-річного сина. Старший інспектор-криміналіст Кременецького райвідділу поліції, який оглядав тіла родичів, слідів насильницької смерті не виявив. Попередня причина смерті – переохолодження», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Експерти встановили, що смерть жінки та її сина настала від трьох до п’яти днів тому. Сусіди кажуть, що родина була неблагополучною. І 80-річна мати, і 53-річний син зловживали спиртними напоями, але при цьому, намагалися економити на комунальних платежах.

Правоохоронці факт смерті двох людей внесли в ЄРДР згідно із ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу із поміткою «нещасний випадок». Триває слідство.