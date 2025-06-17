На Тернопільщині лікарі виявили в 9-річного хлопчика гостру форму правця. Дитину вчасно госпіталізували і вилікували. У Тернопільському обласному центру контролю та профілактики хвороб зазначили, що дитина не мала усіх необхідних щеплень.

9-річний житель Шумської громади невелику травму ноги отримав в квітні 2025 року. За словами генеральної директорки Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксани Чайчук, вже через два тижні в дитини розвинулася генералізована форма правця.

«Хлопець мав колоту рану ноги. Після того, як в нього з’явилися перші симптоми, дитину госпіталізували. В нього не було усіх необхідних щеплень. Його пролікували в Тернопільській обласній дитячій лікарні і виписали додому», – зазначили ZAXID.NET Оксана Чайчук.

В центрі контролю та профілактики хвороб також додали, що заразитися можна під час сільськогосподарських робіт, через забруднені рани або укуси тварин. Особливо небезпечно, якщо при перших симптомах людина не звертається до лікаря. Правець – небезпечна інфекційна хвороба, що уражає нервову систему, спричиняє сильні судоми та проблеми з диханням і ковтанням. Це захворювання призводить до болючих спазмів м’язів аж до перелому кісток і може призвести до смерті.

Єдиним надійним способом захисту від правця залишається вакцинація. Дітям роблять щеплення у 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років. Щоб вакцинуватися, треба звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе огляд і видасть направлення. Вакцинація проти правця – безоплатна.