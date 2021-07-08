Автомобіль чоловіка знайшли в Рівному

У Гусятині на Тернопільщині зник керівник районного відділення «ПриватБанку» Володимир Будзінський. Про те, що чоловік вийшов з дому 5 липня і досі не повернувся у поліцію, повідомила його дружина. День після того правоохоронці знайшли автомобіль зниклого жителя Гусятина в Рівному. Самого Володимира Будзінського ще досі шукають.

Дружина керуючого «ПриватБанком» в Гусятині заявила, що чоловік вранці понеділка, 5 липня, вийшов з дому на роботу, а ввечері не повернувся. Про те, де він зараз перебуває, нічого не відомо. На телефонні дзвінки він не відповідає.

Поліцейські вилучили записи з відеокамер, які розташовані поблизу відділення банку та на вулицях Гусятина. Плівки вивчатимуть і досліджуватимуть, де міг проходити зниклий.

Як вдалося дізнатися тернопільському виданню «Номер один», автомобіль «Тойота», на якому їздив Володимир Будзінський, знайшли у Рівному, але самого чоловіка там не було. Правоохоронці просять також звертатися громадян, якщо вони помітили чоловіка схожого на Володимира Будзінського.

«Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, міцної статури, волосся коротке темне. Був одягнений у сірі тканинні штани, білу сорочку на короткий рукав та чорні туфлі», – йдеться в повідомленні поліції.

Якщо хтось впізнав чоловіка на фото або знає про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 8(03552) 2-12-45, 0673507180 або на лінію «102».