46-річна Зоряна Мочурад зникла три дні тому у Львові

У суботу, 3 липня, поліція оголосила в розшук 46-річну львів’янку Зоряну Мочурад. Три дні тому в центрі Львова жінка вийшла з роботи на обід і зникла.

У Львівському районному управлінні поліції розповіли ZAXID.NET, що 46-річна львів’янка Зоряна Мочурад зникла 30 червня. Вона вийшла на обід з будівлі, що на вул. Словацького, 1 у центрі Львова, де працює, і більше не повернулася. Поліцейські наразі встановлюють, чи є жінка працівницею головного відділення «Укрпошти», яке розміщене у цій будівлі.

Спершу родичі намагалися розшукати зниклу самостійно, а ввечері 2 липня її чоловік звернувся з заявою в поліцію. Попередньо відомо, що конфліктів у сім’ї зниклої не було. Водночас, жінка мала кредитні борги і до неї вже навідувалися колектори.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, була одягнена у чорні джинси, коричневі балетки, з собою мала сумку рудого кольору марки «Тайстра».

Якщо хтось має інформацію про місце перебування зниклої, просять повідомляти за номерами телефонів: 063 0794883 або 102.