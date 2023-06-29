Місцева влада почала підраховувати збитки

У Збаражі на Тернопільщині сильний вітер пошкодив 20 приватних будинків. Проте кількість домогосподарств може збільшитися, адже люди продовжують сповіщати місцеву владу про наслідки негоди.

Надзвичайна ситуація в Збаражі трапилася в обід 29 червня. Сильні пориви вітру виривали дахи з кілька поверхових будинків, повалили кам'яні огорожі та порвали лінії електропередач. За словами очевидців, буревій налетів раптово і був такої сили, що труби для зливу дощової води відкидало на кілька метрів від приміщень.

За словами міського голови Збаража Романа Полікровського, вітер пошкодив будинки лише на декількох вулицях.

«Найбільше постраждали будівлі на вулицях Креп'якевича, Малевича, Чорновола. Це район "Цукрового" та біля "Танка". На щастя, постраждалих людей не має. Але жителі міста і далі продовжують звертатися до нас і в ДСНС», – розповів ZAXID.NET міський голова Роман Полікровський.

«О 13:50 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини почала надходити інформація, про наслідки сильних поривів вітру в Збаражі. На місці надзвичайної події працюють представники ДСНС. Вони встановлюють наслідки події, проводять огляд та фіксацію пошкоджень», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Наразі в міській раді думають як допомогти людям, які постраждали від буревію. Роман Полікровський розповів, чи будуть виділяти кошти, щоб хоч якось покрити збитки завдані стихією.

«Спочатку всі пошкодження обслідують спеціалісти від ДСНС разом з представниками міської ради. Потім рятувальники кваліфікують цю подію, нададуть їй статус чи надзвичайної ситуації, чи стихійного лиха, ступінь пошкоджень. Тоді вже можна буде говорити, чи ми будемо виділяти кошти з міського бюджету, щоб допомогти людям чи ні», – додав Роман Полікровський.