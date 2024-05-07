Грози накриють область до кінця доби 7 травня

На Тернопільщині через грози та заморозки оголосили штормове попередження. Негода накриє область до кінця доби 7 травня. Заморозки очікують вночі починаючи з 8 травня.

Про штормове попередження повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 7 травня. Людей закликали бути обережними, не паркувати автомобілі біля дерев і без потреби не виїздити в далеку подорож.

За повідомленням Українського гiдрометеорологiчного центру, з утриманням до кінця доби 7 травня на Тернопільщині очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с. Такі погоді умови відповідають I рівню небезпечності – «жовтому».

Також у Гідрометцентрі зазначили, що така погода протримається лише добу. Вже 8 травня буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Натомість вночі 8, 9 і 10 травня будуть заморозки 0-5 С0 у більшості регіонів.