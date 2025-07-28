У воді опинилися кілька десятків будинків

На Тернопільщині через негоду, яка була ввечері 27 липня, підтопило будинки та городи у місті Вишнівець і околицях. У воді опинилися кілька десятків будинків. Місцеві жителі повідомили, що вода стояла у кімнатах, коридорах та підвалах.

Про наслідки стихії у фейсбуці написала місцева жителька Вишнівця Любов Минзарська.

«Після останньої негоди наш будинок опинився у воді. Все затоплено: кімнати, кухня, меблі, речі. Це не просто дощ, це наслідки стихії», – зазначила постраждала. На її думку, вода потрапила в житлові будинки через нерозчищені стічні рови.

Вода затопила перший поверх будинку Любові Минзарської

«Водовідведення немає, і ніхто з цим нічого не робить! Де відповідальні служби? Чому рови не прочищені? Куди йдуть наші податки? Ми, мешканці Вишнівця, вимагаємо – терміново прочистити водовідвідні канави, створити систему дренажу в проблемних зонах, провести обстеження й дати відповідь людям. Це вже не перший раз, коли всі страждають через бездіяльність. Влада має відповідати перед громадою, яка їй довірила повноваження», – повідомила Любов Минзарська.

Затопило увесь перший поверх

У ДСНС повідомили ZAXID.NET, що станом на 11:00 28 липня вишнівецька пожежна команда продовжує відкачувати воду з домівок, підвалів та городів у Вишнівці.

«27 липня через сильні дощі було підтоплено 13 домогосподарств, один колодязь та 7 житлових будівель. 28 липня дощ продовжувався, водою підтопило два колодязі та три житлові будинки. Рятувальники продовжують відкачувати воду», – зазначив заступник керівника пресслужби ДСНС Тернопільщини Андрій Брик.

Додамо, що напередодні синоптики попереджали про значні дощі та опади.