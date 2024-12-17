На Тернопільщині через шквальний вітер досі залишаються знеструмлені жителі семи районів. За повідомленням енергетиків, негода пошкодила електролінію потужністю 10 кВ. Над її відновленням працюють з 16 грудня. Наразі досі без електрики майже 2800 абонементів.

Наразі електрики не має в Кременецькому та Чортківському районах. Також знеструмлено деякі населені пункти і в Тернопільському районі, повідомили ZAXID.NET в пресслужбі АТ «Тернопільобленерго». Загалом електропостачання не має в 2780 абонементів.

«На даний час залишаються аварійно вимкнені через несприятливі погодні умови частина споживачів у

Борщівському, Збаразькому, Шумському, Зборівському. Кременецькому, Підволочиському районах електромереж. Оперативно-виїзні бригади працюють на місцях над пошуком і ліквідацією пошкоджень», – зазначили в пресслужбі енергетичної компанії.

Також енергетики зазначили, що під час такої негоди нерідко електричні кабелі обриваються і падають на дорогу. В такому випадку, якщо ви побачили пошкоджені електромережі, то слід одразу повідомити про ситуацію за номером кол-центру 0-800-50-90-40.

️Також «Тернопільобленерго» попросили організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади, і не трапилося нещасного випадку.

В Тернопільському гідрометеоцентрі повідомили, що вітряна негода в області триватиме щонайменше до 19 грудня. Вже вдень, у четвер вітер дещо вщухне на території Тернопільщини.

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