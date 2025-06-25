Трагедія сталася біля села Золотий потік

В Дністрі втопився житель Тернопільщини, рятуючи свого онука. Інцидент стався в Золотопотіцькій громаді Чортківського району під час відпочинку. Тіло на берег витягнули місцеві жителі, а в поліції розпочали кримінальне провадження.

Нещасний випадок стався на Дністрі 24 червня близько 17:40, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 25 червня. За словами очевидців, двоє місцевих мешканців села Золотий Потік відпочивали на березі річки. Один із чоловіків прийшов з онуками.

«Діти купалися у Дністрі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся у воду, щоб урятувати онука. Йому вдалося виштовхати дитину на мілину, але сам вибратися з річки він уже не зміг», – зазначили в поліції Тернопільської області.

Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка, але реанімувати його медикам швидкої допомоги не вдалося. Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті – утоплення. Поліцейські відкрили провадження за ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці також застерігають бути обачними під час відпочинку біля водойми, адже навіть досвідчені плавці можуть топитися через сильну течію, холодну воду чи раптові судоми кінцівок.