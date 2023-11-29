На Тернопільщині чоловік загинув від переохолодження
Ще одного з переохолодженням доправили до лікарні в Чорткові
В Чортківському районі на Тернопільщині від переохолодження загинув чоловік. Його мертвого на порозі своєї хати виявила вранці співмешканка. Жінка зателефонувала в поліцію та на швидку медичну допомогу. Однак медики лише констатували смерть. Ще один чоловік з того ж району також отримав переохолодження, лікарям вдалося врятувати його.
Нещасний випадок трапився в селі Скали-Подільської територіальної громади. Вранці мешканка населеного пункту прийшла в гості до свого співмешканця і виявила його мертвого на порозі хати. Жінка зателефонувала в поліцію та на швидку медичну допомогу. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка. Також в Скалу-Подільську громаду прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що чоловік зловживав спиртними напоями.
«Слідчі припускають, що потерпілий виходив з будинку, оступився і впав, вдарившись головою у металеву конструкцію. На момент нещастя жінки не було дома», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 29 листопада.
Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер в результаті переохолодження. Правоохоронці зареєстрували цей випадок в ЄРДР відповідно до ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «нещасний випадок»).
Ще один випадок переохолодження стався увечері 28 листопада в Чортківському районі. 61-річного чоловіка на вулиці в селі Бичківці знайшли його односельці. До нього викликали бригаду швидкої допомоги, яка встановили в потерпілого переохолодження. Селянина завезли в Чортківську опорну лікарню, де надали усю необхідну допомогу.
Додамо, що постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям.
Щоб уникнути обмороження, варто:
- вибирати зручне взуття, яке не стискає ногу. Краще без підборів та з теплою вкладкою;
- одяг має бути зручний, щільний, легкий, який не сковує рухів;
- для захисту шкіри змазувати обличчя та руки жирним кремом;
- не забувайте про теплі рукавиці, шарфи;
- якщо відчуваєте, що мерзнете, не стійте на місці, а рухайтеся, бо рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;
- не торкатися оголеними руками до металевих предметів;
- при температурі нижче -15°С обмежте час перебування дітей на вулиці.