Вже мертвого чоловіка на порозі виявила співмешканка

В Чортківському районі на Тернопільщині від переохолодження загинув чоловік. Його мертвого на порозі своєї хати виявила вранці співмешканка. Жінка зателефонувала в поліцію та на швидку медичну допомогу. Однак медики лише констатували смерть. Ще один чоловік з того ж району також отримав переохолодження, лікарям вдалося врятувати його.

Нещасний випадок трапився в селі Скали-Подільської територіальної громади. Вранці мешканка населеного пункту прийшла в гості до свого співмешканця і виявила його мертвого на порозі хати. Жінка зателефонувала в поліцію та на швидку медичну допомогу. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка. Також в Скалу-Подільську громаду прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що чоловік зловживав спиртними напоями.

«Слідчі припускають, що потерпілий виходив з будинку, оступився і впав, вдарившись головою у металеву конструкцію. На момент нещастя жінки не було дома», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 29 листопада.

Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер в результаті переохолодження. Правоохоронці зареєстрували цей випадок в ЄРДР відповідно до ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «нещасний випадок»).

Ще один випадок переохолодження стався увечері 28 листопада в Чортківському районі. 61-річного чоловіка на вулиці в селі Бичківці знайшли його односельці. До нього викликали бригаду швидкої допомоги, яка встановили в потерпілого переохолодження. Селянина завезли в Чортківську опорну лікарню, де надали усю необхідну допомогу.

Додамо, що постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Щоб уникнути обмороження, варто: