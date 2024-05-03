На Тернопільщині до 10 років засудили чоловіка за зґвалтування неповнолітньої доньки. Про злочин батька повідомила старша сестра потерпілої. Правоохоронці оперативно затримали його, а після розслідування справу передали до суду.

Злочин проти неповнолітньої стався в липні 2023 року. Житель Тернопільщини вдома залишився сам з дитиною і переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, напав на неї.

«Нетверезий чоловік, перебуваючи вдома, використовуючи свою перевагу у фізичній силі, зґвалтував свою неповнолітню дочку. Наступного дня дівчинка поскаржилась на дії батька старшій сестрі, яка звернулась із заявою про злочин до правоохоронців», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 3 травня.

Правоохоронці провели розслідування і зібрали достатньо доказів, які засвідчили, що чоловік дійсно причетний до сексуального насильства над донькою. Справу передали до суду. За публічного обвинувачення прокурорів однієї з окружних й Тернопільської обласної прокуратур суд визнав мешканця Тернопільщини винним у зґвалтуванні неповнолітньої дочки.

Чоловіку призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі. Жителя Тернопільщини затримали й взяли під варту, де він перебуватиме до вступу вироку суду в законну силу. На рішення суду також можна подати апеляційну скаргу.