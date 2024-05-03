На Тернопільщині до 10 років засудили батька за зґвалтування неповнолітньої доньки
Про злочин батька повідомила старша сестра
На Тернопільщині до 10 років засудили чоловіка за зґвалтування неповнолітньої доньки. Про злочин батька повідомила старша сестра потерпілої. Правоохоронці оперативно затримали його, а після розслідування справу передали до суду.
Злочин проти неповнолітньої стався в липні 2023 року. Житель Тернопільщини вдома залишився сам з дитиною і переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, напав на неї.
«Нетверезий чоловік, перебуваючи вдома, використовуючи свою перевагу у фізичній силі, зґвалтував свою неповнолітню дочку. Наступного дня дівчинка поскаржилась на дії батька старшій сестрі, яка звернулась із заявою про злочин до правоохоронців», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 3 травня.
Правоохоронці провели розслідування і зібрали достатньо доказів, які засвідчили, що чоловік дійсно причетний до сексуального насильства над донькою. Справу передали до суду. За публічного обвинувачення прокурорів однієї з окружних й Тернопільської обласної прокуратур суд визнав мешканця Тернопільщини винним у зґвалтуванні неповнолітньої дочки.
Чоловіку призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі. Жителя Тернопільщини затримали й взяли під варту, де він перебуватиме до вступу вироку суду в законну силу. На рішення суду також можна подати апеляційну скаргу.