Загалом зі складів зникли 164 залізничні шпали

На Тернопільщині двох колишніх посадовців структурного підрозділу «Укрзалізниці» підозрюють у розтраті залізничних шпал на суму понад 130 тис. грн. Загалом зі складів зникли 164 залізничні шпали. Після розслідування правоохоронці встановили, що до оборудки причетні керівник та заступник одного із відділів залізниці.

За даними слідства, начальник та заступник начальника дистанції місцевого виробничого структурного підрозділу АТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою розтратили 164 залізобетонних шпали, повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Своїми діями керівники спричинили шкоду акціонерному товариству на загальну суму понад 130 тисяч гривень. Після попереднього розслідування двом жителям Тернопільщини прокурор повідомив про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (Розтрата чужого майна, що перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.