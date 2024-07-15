Одного потопельника знайшли наступного ранку, а іншого – через два дні

На Тернопільщині в річці Дністер втопилися двоє чоловіків. Обидвоє зникли у річищі під час купання 12 липня на території села Устя Мельнице-Подільської громади. Одного потопельника рятувальники знайшли наступного ранку, а іншого лише через два дні.

Трагічний випадок стався близько 17:00 12 липня в Устя Мельнице-Подільської територіальної громади. Під час купання в р. Дністер зникли під водою двоє чоловіків. Місцеві жителі на місце трагедії викликали рятувальників та медиків швидкої допомоги.

«До пошуків зниклих чоловіків відразу долучились рятувальники з міста Борщів. Однак до кінця доби пошуки потопельників не дали результатів», – зазначили ZAXID.NET в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

Рятувальники шукали людей ще два дні. Першого потопельника працівники ДСНС знайшли надвечір 13 липня. Тіло 26-річного жителя села Озеряни Борщівської громади виявили неподалік від місця утоплення.

Тіло ще одного потопельника, 20-річного жителя села Кривче Борщівської громади, виявили наступного ранку, за 10 км від місця трагедії. Загиблого побачили та підняли на берег жителі с. Баламутівка Чернівецької області. На місце утоплення і знайдення тіл потопельників викликали поліцію. Правоохоронці за обидвома фактами порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Тіла чоловіків направили для проведення експертизи. Також триває розслідування.