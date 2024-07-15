Нещасні випадки сталися у водоймах Рівненського та Дубенського районів

У суботу, 13 липня, під час купання в річці Стир у Дубенському районі загинув 36-річний відпочивальник. Наступного дня на водоймах Рівненського району потонули ще два чоловіки віком 22 і 38 років.

Як ZAXID.NET розповіла речниця рятувальників області Олеся Осипчук, перший нещасний випадок стався на річці Стир поблизу села Лопавше Демидівської громади. Там водолази дістали тіло 36-річного відпочивальника.

Наступні повідомлення про потопельників надійшли у неділю, 14 липня, від мешканців Рівненського району. Зокрема, близько 09:45 в місті Костопіль рятувальники підняли з місцевої водойми тіло 38-річного чоловіка, а в селі Могиляни Острозької громади – 22-річного місцевого жителя.

Обставини всіх подій наразі встановлюють поліцейські.