У понеділок, 1 липня, у Рівненській області сталися два нещасні випадки. У місцевих водоймах потонули чоловік і жінка віком 65 та 46 років. Про це 2 липня повідомили у пресслужбі рятувальників.

Виклик про потопельника у селі Рафалівка Вараського району надійшов на спецлінію 101 близько 13:00. На місце події прибули співробітники пожежно-рятувальної служби, які на надувному човні розшукали тіло 65-річного пенсіонера та дістали його на берег.



Близько 17:35 відпочивальники повідомили про зникнення жінки у річці Стир неподалік села Малево Дубенського району. Рятувальники селища Демидівка на катері обстежили водойму й за 1,5 км від місця, де востаннє бачили 46-річну місцеву жительку, виявили її тіло.

Обставини усіх подій встановлює поліція.

Додамо, що 30 червня на водоймах Рівненщини потонули чотири людини. Усі загиблі – чоловіки віком від 24 до 35 років.