Нещасні випадки сталися у водоймах Рівненського та Сарненського районів

У неділю, 30 червня, у водоймах Рівненського та Сарненського районів потонули четверо людей. Про це 1 липня повідомили у пресслужбі рятувальників області.

Виклик про перший нещасний випадок надійшов на спецлінію 101 близько 11:00. Очевидці розповіли, що поблизу села Хотин Рівненського району під час купання у кар’єрі потонув 35-річний чоловік. Його тіло на поверхню дістали водолази.

Усі наступні повідомлення про потопельників надходили від мешканців Сарненського району. Зокрема, близько 14:10 біля села Грицьки Дубровицької громади відпочивальники виявили тіло 24-річного чоловіка, а поблизу села Стрільськ – 34-річного місцевого жителя. О 21:23 на річці Льва, що поблизу села Старики Рокитнівської громади, люди самостійно дістали на берег 35-річного потопельника.

Обставини усіх подій встановлює поліція.

Додамо, що з початку року на Рівненщині втопилися 16 людей, з них двоє – діти.